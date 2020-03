Die Leipziger Buchmesse soll trotz der Ausbreitung des Coronavirus planmäßig stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Man stehe in Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Bislang lägen keine Auflagen für die Messe vor. Die Leipziger Buchmesse soll vom 12. bis 15. März veranstaltet werden. Im vergangenen Jahr kamen rund 286.000 Besucher zur Messe. Damit ist sie nach Frankfurt die zweitgrößte Buchmesse in Deutschland. Wegen der zunehmenden Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland sind unter anderem die Tourismusbörse ITB, die Pro Wein in Düsseldorf und die Eisenwarenmesse in Köln abgesagt beziehungsweise verschoben worden.