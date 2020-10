Die 30. Fachmesse "Jagd & Angeln" in Leipzig haben an drei Veranstaltungstagen knapp 15.000 Gäste besucht. Das waren laut Veranstalter etwa halb so viele wie im vergangenen Jahr. Mehr als 200 Aussteller zeigten neue Trends rund um die Themen Angeln, Jagen und Grillen. Die EBsucher konnten bei Livevorführungen Angelgeräte kennenlernen, Showküchen und Fachvorträge übers Jagen, Wildbretnutzung oder den Waldumbau bei Sachsenforst hören und eine Jagdhundparade mitverfolgen.