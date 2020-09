Nach mehrmonatiger Pandemie-Pause ist der Messebetrieb in Leipzig wieder gestartet. Am Sonnabend haben die beiden dreitägigen Fachmessen "Cadeaux" und "Midora" für Konsumgüter-Vermarktung sowie Geschenk- und Wohntrends begonnen.

Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Martin Dulig eröffnete Gesundheitsministerien Petra Köpping die Messe. "Ich bin begeistert, dass sowohl die Händler als auch die Aussteller und die Messegesellschaft selber so ein tolles Konzept in die Praxis umgesetzt haben", sagte Köpping. Sie wolle allen, die ein Hygienekonzept erarbeiten müssen, Mut machen. "Da ist viel möglich und auch mit relativ geringem Aufwand", sagte sie. Das Hygienekonzept war bereits im Mai dem Gesundheitsamt Leipzig vorgelegt worden.

Als Teil des Hyginekonzepts finden sich in den Messehallen kostenlose Maskenspender. Bildrechte: dpa

Die Leipziger Messe setzt in ihrem Konzept auf Abstand und eine Nachverfolgbarkeit der Kontakte. Pro Besucher müssen vier Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. An den Toiletteneingängen sorgen digitale Besucherampeln für die Einhaltung der Personenobergrenze. Außerdem gibt es neben Desinfektionsmittel auch kostenfrei Schutzmasken an einem Maskenspender.