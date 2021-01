Am Leipziger Universitätsklinikum ist am Mittwoch erstmals die als sehr ansteckend geltende Mutation des Coronavirus aus Südafrika nachgewiesen worden. Man habe gegen die betroffene Person, bei der die Virus-Variante B.1.351 festgestellt worden sei, umgehend strenge Quarantäne-Maßnahmen verhängt und mit der Nachverfolgung des Infektionswegs begonnen, teilte die Leipziger Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Das Klinikum erklärte, es sei der erste Nachweis der Mutation in Leipzig und ganz Sachsen.

Vollständige Überprüfung im Gange

Die Mutation sei während des Routinescreenings aller Patienten an der Klinik bei einer Person festgestellt worden, die ambulant am Klinikum behandelt wurde. "Eine vollständige Sequenzierung des Virusgenoms der nun nachgewiesenen Virusvariante ist in Arbeit", sagte die kommissarische Leiterin des Instituts für Virologie an der Klinik, Corinna Pietsch. Das Institut untersucht demnach seit dem 17. Dezember alle positiven Proben auf Hinweise einer Mutation. In keinem weiteren Fall sei bisher eine solche festgestellt worden, hieß es. Pro Woche würden rund 4.000 Corona-Tests durchgeführt.

Die Mutation wurde im Labor des Uniklinikums Leipzig bei einer Routineuntersuchung entdeckt. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Oberbürgermeister appelliert an Einhaltung der Regeln

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung appellierte in dem Zusammenhang, sich streng an die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. "Diese aufgetretene Mutation ist, nach allem was wir wissen, deutlich ansteckender als das uns bisher bekannte Coronavirus", so Jung. Es komme jetzt mehr denn je auf jeden Einzelnen an, sich selbst und andere Menschen zu schützen und die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen.

Auch andere Mutationen in Sachsen

Anfang Januar war auch die erstmals in Großbritannien entdeckte Mutation des Virus in Sachsen nachgewiesen worden. Die infizierte Person aus Dresden war aus Großbritannien zurückgekehrt. Auch diese Mutation verbreitet sich nach aktuellem Wissensstand deutlich schneller. Bislang scheinen die Mutationen WHO-Experten zufolge nicht gegen Corona-Impfstoffe resistent zu sein. Die schnelle Entwicklung der Virusvarianten könne jedoch durchaus darauf hindeuten, dass das Virus einen "impfstoffresistenten Phänotyp" entwickle.

Wie sich die Mutationen genau auf den Impfstoff auswirken, ist noch unklar. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Westend61