Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat sich in der Corona-Krise schriftlich an die über 65-jährigen Einwohner der Stadt gewandt. Menschen jenseits des 60. Lebensjahres erkrankten häufig schwerer an der durch das Coronavirus verursachten Lungenkrankheit Covid-19, schrieb Jung in dem auf Montag datierten Brief. Zudem gebe es noch keinen Impfstoff. "Aus diesen beiden Gründen ist es wichtig, dass Sie künftig noch besser auf sich aufpassen", appellierte der 62 Jahre alte Politiker.