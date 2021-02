Zu diesem Mehrwert zählt laut Opitz auch die gute Unterhaltung. So spare sich der ein oder andere vielleicht den Psychologen. Denn der Spruch "Hat sie denn keinen Friseur, dem sie das erzählen kann" komme nicht von ungefähr, ergänzt Syliva Reimann vom Salon "Reimann & Reimann" in Leipzig. "Wir sind manchmal auch Problemlöser", erklärt sie. Denn das persönliche Wohlbefinden stehe immer im Vordergrund. "Wenn die Menschen morgens in den Spiegel schauen und unmöglich aussehen, tragen sie das Gefühl durch den gesamten Tag", so Reimann. Aus diesem Grund seien Friseure irgendwie auch systemrelevant und die Freude der Kundschaft über die Öffnung gut nachzuvollziehen.