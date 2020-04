Die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig hat die Stadt aufgefordert, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erhöhe sich die Notwendigkeit, zu handeln. Oberbürgermeister Burkhard Jung solle seinem Versprechen auch Taten folgen lassen, heißt es in einem offenen Brief.

Leipziger Resolution

Vor etwa einer Woche hatten bereits fünf der sechs Stadtratsfraktion in Leipzig eine gemeinsame Resolution verfasst. In dieser erklären sie und der Oberbürgermeister die Bereitschaft, "im Jahr 2020 bis zu 20 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus Griechenland zusätzlich" aufzunehmen. "Wir wollen damit helfen, das humanitäre Drama an der EU-Außengrenze abzumildern."

Bundesinnenminister muss Prozess in Gang setzten

Dass jetzt gehandelt werden muss, meint auch die sächsische Landtagsabgeordnete der Linken Juliane Nagel. Anders als die Verfasser des offenen Briefs nimmt sie den Bund in die Pflicht. "Nun muss der Bundesinnenminister den Prozess in Gang setzen", erklärt sie im Gespräch mit MDR SACHSEN. Leipzig habe oft genug die Bereitschaft signalisiert, mehr Geflüchtete aufzunehmen. Als Kommune kann und darf die Stadt aber nicht selbstständig handeln, so Nagel.