Ein 57 Jahre alter Covid-19-Patient aus Italien ist am Montag aus dem Universitätsklinikum Leipzig (UKL) entlassen worden. Wie ein Sprecher des UKL mitteilte, soll der Mann aus dem norditalienischen Bergamo nun in einer Rehaklinik in Bennewitz behandelt werden. Er war am 25. März 2020 in die Uniklinik eingeliefert worden und musste dort mehrere Wochen intensivmedizinisch betreut werden.