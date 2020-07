Der Bundesverband sexuelle Dienstleistungen hat am Aktionstag eine Onlinepetition gestartet. Damit verlangen die Initiatoren Akzeptanz und gleiche Rechte für Sexarbeiter: "Auch die Erotikdienstleister/Innen und die seriös arbeitenden Erotikbetriebe dürfen in der Corona-Krise und bei der Wiederöffnung der Wirtschaft nicht vergessen werden. Auch wir sind ein wichtiges Puzzlesteinchen im großen Gefüge dieser Gesellschaft."

Aus der Branche weiß sie, dass viele Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter wegen des Corona-Arbeitsverbots illegal in Hotelzimmern oder über private Onlineseiten tätig seien. "Sie bieten ihre Dienstleistung im ungeschützten Raum an. Das ist ein Freiraum für kriminelle Strukturen, Diebstahl und Gewalt. Das trifft auch die Kunden", warnte sie.

Dass sich Sexarbeiter in die Illegalität bewegen, ist auch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping bewusst. Am Dienstag sagte sie in Dresden, dass eine Arbeitsgruppe beim Bund eingerichtet worden sei, die im Juli einen Stufenplan erstelle, der das Arbeiten in der Sex- und Erotikbranche schrittweise ermöglichen solle. "An den Plan wollen sich alle Bundesländer halten und sich gut miteinander abstimmen", sagte Köpping. Alleingänge einzelner Bundesländer mit Corona-Lockerungen für Bordelle und Sexclubs solle es nicht geben. "Wir brauchen in diesem Bereich keine Art von Tourismus", meinte die Ministerin