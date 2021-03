Bereits im Laufe des Vormittags zeigte sich, dass nicht alle Demonstranten Leipzig erreichen werden. So wurde ein Korso, der in Plauen starten sollte, vom Veranstalter aus persönlichen Gründen abgesagt. Außerdem hatte der Vogtlandkreis die Fahrt aufgrund der hohen Corona-Zahlen im Kreis ohnehin schon am Freitag untersagt. In Halle wurde wiederum ein Autokorso bis in den frühen Nachmittag blockiert, so dass er nicht in die Messestadt kommen konnte. Gleichzeitig versammelten sich in Limbach-Oberfrohna laut Polizeiangaben zunächst 100 Personen, bevor sie nach Leipzig fuhren.