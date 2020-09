Rückendeckung gibt es hingegen von anderen Vereinen. Der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Michael Meeske, sieht in den Versuchen einiger Bundesligisten, so viele Fans wie möglich ins Stadion zu bekommen, keine Wettbewerbsverzerrung. Meeske sagte beim Interview bei Sky, alle hätten nun die Gelegenheit "mit den anderen Standorten, die größere Möglichkeiten haben, im Idealfall den Beleg zu erbringen, dass man durchaus Corona-kompatibel mit Zuschauern spielen kann. Und das wird dann mittelfristig sicherlich dem gesamten Fußball helfen können."

Auch der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, unterstützt das Vorhaben. Die Veranstaltungen in Leipzig könnten "möglicherweise als Pilotprojekt fungieren und wertvolle Hinweise liefern", wie man Zuschauer ins Wettkampfgeschehen verantwortungsvoll integrieren könne. "Für die Teamsportarten neben dem Fußball wird es in den kommenden Wochen vor allem darum gehen, dies auch in den Sporthallen zu ermöglichen", sagte Hörmann. Sportarten wie Handball, Basketball oder Eishockey seien in großem Ausmaß von Zuschauern und Ticketerlösen abhängig. Gemeinsam mit den Verbänden arbeite man intensiv an Konzepten und wolle "mit der Politik gemeinsam Wege aufzeigen, wie die Rückkehr in die Normalität erreicht werden kann."