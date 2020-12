Fahrgäste der Regionalbus Leipzig GmbH sollen künftig besser vor Viren und Keimen geschützt werden. Dazu werden alle 156 Busse des Unternehmens in den kommenden Wochen mit einer sogenannten Dyphox-Beschichtung ausgestattet, so das Unternehmen. Es handle sich um eine Art farblosen Lack, der auf Sitzen, Haltestangen und an Haltewunschtasten aufgetragen wird.