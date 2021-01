Reisen in Deutschland? Daran ist aktuell gar nicht zu denken. Die Corona-Einschränkungen lassen Kurztrips und Städtereisen kaum zu. Doch die Leipziger Tourismus und Marketing GmbH (LTM) hofft auf bessere Zeiten und hat schon jetzt eine Winter-Werbekampagne gestartet. Unter dem Slogan "Leipzig vermisst dich!" soll sie Lust auf eine Leipzig-Reise wecken, wenn Tourismus in Deutschland wieder möglich ist.

Die Werbeaktion soll den Angaben zufolge insbesondere in Bayern, Thüringen und Hessen für Interesse an der Messestadt sorgen. Dafür wird in den Printmedien, Online und den sozialen Netzwerken sowie im Radio die Werbetrommel gerührt. Nach Angaben der LTM beteiligen sich rund 50 Kultureinrichtungen, 40 Hotels sowie Einzelhändler und weitere Anbieter an der Aktion. Die gesponserten Leistungen reichten von geführten Stadtrundgängen über Eintrittskarten für Museen und Freizeiteinrichtungen bis hin zu Einkaufsgutscheinen.