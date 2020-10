Nach einem simulierten Konzert im Rahmen der Studie "Restart 19" sollen am Donnerstag die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Die Untersuchung soll Richtlinien vorgeben, wie auch während einer Pandemie Großveranstaltungen in einer Halle stattfinden können. Forscher der Uniklinik Halle hatten dazu in Leipzig ein Konzert mit Tim Bendzko veranstaltet.