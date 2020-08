Die Coronastudie in drei Stichpunkten - Beim bundesweit einmaligen Experiment am Sonnabend in Leipzig lassen die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt eine Großveranstaltung simulieren - unter Livebedingungen mit Anfahrt der Besucher, Konzert in großer Halle und Abreise.



- Das Konzert bestreitet der Popsänger Tim Bendzko, die Studie wird geleitet von der medizinischen Fakultät der Universität Halle/Saale.



- Ziel ist ein mathematisches Modell, dass das Risiko eines Corona-Ausbruchs bei Sport- und Kulturveranstaltungen mit Publikum in Hallen berechnen kann.