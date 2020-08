Die Leipziger Profis waren bereits in der abgelaufenen Saison in Kurzarbeit gegangen und hatten zudem auf Teile ihres Einkommens verzichtet.



Die neue Saison startet Anfang Oktober. Die Clubs hatten das spätmöglichste Datum gewählt, um die Lage der Corona-Pandemie besser einschätzen und womöglich Zuschauer in die Hallen lassen zu können.



Der SC DHfK befindet sich seit Anfang Juli in der Vorbereitung auf die neue Saison. Nachdem nach der monatelangen Pause der Fokus zunächst auf der Fitness lag, stehen in der zweiten Augusthälfte sowie im September mehrere Testspiele an. Der Club erhielt am Dienstag vom Leipziger Gesundheitsamt grünes Licht, am 28. August gegen Zweitligist Aue 250 und am 30. August gegen Polens Meister Kielce 500 Zuschauer in die Halle zu lassen.