Das Schauspiel Leipzig plant mit coronatauglichen Produktionen den Wiedereinstieg in den Spielbetrieb in der nächsten Saison. Sowohl auf der Bühne als auch in den Zuschauerreihen werde derzeit so geplant, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werde, sagte Intendant Enrico Lübbe.