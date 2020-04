Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt die Lieferung auf dem Flughafen Leipzig/Halle entgegen. Bildrechte: dpa

Der größte Frachtflugzeugtyp der Welt, eine Antonow 225, ist am Montag mit mehr als zehn Millionen Schutzmasken aus China am Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer machte sich vor Ort ein Bild von der Ankunft des Bundeswehr-Transports aus China. Es ist nach Angaben der Bundeswehr die zweite von insgesamt drei Maschinen, die auf dem Flughafen in Schkeuditz landet. Über die "Luftbrücke" sollen insgesamt rund 25 Millionen Schutzmasken aus China nach Deutschland geflogen werden. Der Transport ist Teil der Amtshilfe der Bundeswehr in der Corona-Krise.

Die zweite Lieferung aus dem chinesischen Tianjin umfasste insgesamt 10 Millionen Schutzmasken. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Dritte Maschine am Mittwoch erwartet

Die "Luftbrücke" besteht laut Bundeswehr aus insgesamt drei Frachtflügen. Ein erstes Transportflugzeug hatte am Sonntag mit 8,3 Millionen Schutzmasken den Flughafen Leipzig/Halle erreicht. Am Mittwoch wird eine dritte Lieferung mit 6,6 Millionen Schutzmasken erwartet. Der Transport ist Teil der Amtshilfe der Bundeswehr in der Corona-Krise. Das Gesundheitsministerium hatte sich Anfang April mit der Bitte um Unterstützung beim Transport von Schutzausstattungen an das Verteidigungsministerium gewandt.

Das Luftschiff, das aus dem chinesischen Tianjin nach Leipzig flog, ist eines von drei eingesetzten Großraum-Frachtflugzeugen vom Typ Antonow, die die Bundeswehr als Teil des SALIS-Vertrages nutzt. Mit dem Abkommen sichern sich zwölf NATO-Nationen Zugang zu Lufttransportmöglichkeiten. Unter anderem wird so Bundeswehr-Großgerät in die Einsätze nach Mali und Afghanistan transportiert.

Verteilung läuft über die Bundesländer

Die Schutzmasken würden von Leipzig über eine private Spedition an die Bundesländer verteilt. "In den Bundesländern ist es Sache der Gesundheitsminister vor Ort, festzulegen, welche Einrichtung wie viele Masken bekommen", erklärte die Verteidigungsministerin. Um sicherzugehen, dass die Masken auch funktionstüchtig sind, wird laut Kramp-Karrenbauer die Qualität in Stichproben bereits in China getestet. Auch in Deutschland werde das Material kontrolliert.