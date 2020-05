Die Leipziger Thomaskirche kann am Sonntag zwei Gottesdienste mit bis zu 50 Besuchern feiern. Nach Angaben der Kirchgemeinde hat die Stadt eine Sondergenehmigung erteilt. Voraussetzung sei, dass sich die Besucher am Eingang in Teilnehmerlisten eintragen. Zudem gelten Hygieneregeln wie Abstandhalten und das Tragen einer mitgebrachten Atemschutzmaske.