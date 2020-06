Ab Freitag nehmen Leipzigs städtische Theaterhäuser ihren Spielbetrieb wieder auf. Während das Schauspiel an gewohnter Stätte spielt, führen Oper, Musikalische Komödie und das Leipziger Ballett ihre Programme im Westbad auf. Das Theater der Jungen Welt (TdJW) startet am Karl-Heine-Kanal.

An fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden laden Oper, Leipziger Ballett und Musikalische Komödie jeweils Freitag und Samstag zur Veranstaltungsreihe "Vorstellungskraft voraus!" im Westbad ein. Zum Auftakt zeigt die Musikalische Komödie am Freitag einen Gershwin-Abend.

Für den Veranstaltungsort im Leipziger Stadtteil Lindenau sei ein eigenes Hygienekonzept entwickelt worden, teilte die Oper mit. So könnten Publikum und Mitwirkende am besten vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt werden. In kleiner Besetzung darf laut Oper eine Vorstellungsdauer von einer Stunde nicht überschritten werden. Auch die verfügbaren Plätze für das Publikum wurden zur Einhaltung der geltenden Abstandsregeln entsprechend reduziert.