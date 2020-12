Stadtsprecher Matthias Hasberg wies noch einmal auf die Dringlichkeit hin: "Wir sind von einer Entspannung der Lage weit entfernt." Derzeit fehle es vor allem an Personal. Auch die Kliniken, die bislang Patienten aus den anderen Teilen Sachsens übernommen haben, seien am Limit. Hasberg warnt: Setze sich diese Entwicklung fort, sei spätestens in zehn bis zwölf Tagen, also zu Beginn des neuen Jahres, keine Behandlung weiterer Corona-Patienten mehr möglich.