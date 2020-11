Die außer Kontrolle geratene "Querdenken"-Demonstration in Leipzig hat eine Vertrauenskrise in der sächsischen Koalitionsregierung ausgelöst. Grund ist die unterschiedliche Bewertung der Ereignisse am 7. November durch CDU, Grüne und SPD.

Wöller: Es war überwiegend friedlich

Innenminister Roland Wöller erneuerte am Dienstag in einem Statement seine Kritik am Sächsischen Oberverwaltungsgericht, dass die Demonstration in der Innenstadt unter Auflagen zugelassen hatte. Zugleich bekräftigte der CDU-Politiker seine Einschätzung, dass die eigentliche Demonstration der Corona-Skeptiker überwiegend friedlich verlaufen sei. Das Verhältnis von 122 registrierten Straftaten zu rund 20.000 Demonstrationsteilnehmern stütze diese Auffassung.

Minister versteht die Polizei, die Demonstranten nicht

Sachsens Innenminister Roland Wöller Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL Zu den Übergriffen von Rechtsextremen und Hooligans auf Polizei und Journalisten sagte Wöller, dass ihm die Gesinnung der Angreifer am Willy-Brandt-Platz vor dem Leipziger Hauptbahnhof bei seiner ersten Einschätzung der Lage noch nicht bekannt gewesen sei. Auch habe die Polizei sich nicht anders verhalten können als zurückzuweichen. Weil hinter den Angreifern friedliche Demonstranten, darunter Senioren und Kinder gestanden hätten, sei ein gewaltsames Einschreiten keine Option gewesen. Zur Missachtung der Corona-Hygieneregeln durch die Demonstrationsteilnehmer sagte Wöller, er habe kein Verständnis für ein Verhalten, dass andere vorsätzlich oder fahrlässig gefährde. An ihn gerichtete Rücktrittsforderungen wollte der Innenminister nicht kommentieren.

Drei Parteien, zwei Meinungen

Dulig verlangt von der CDU mehr Kritikfähigkeit. Bildrechte: MDR Die CDU-Bündnispartner SPD und Bündnis 90/Die Grünen erklärten eindeutig, dass es ihnen nicht um einen Rücktritt Wöllers gehe, sondern um eine sachliche Aufarbeitung der Vorgänge. SPD-Vize-Regierungschef Martin Dulig betonte, nicht Wöller oder die "Querdenker" seien derzeit das größte Problem, sondern die Corona-Pandemie. Allerdings betonten er und sein Grünen-Pendant Wolfram Günther, dass Ihre Einschätzungen sich von denen der CDU deutlich unterschieden. Vor allem Dulig forderte den großen Koalitionspartner auf, dringend seine Konflikt- und Kritikfähigkeit zu erhöhen.

Nach Ansicht Günthers hätte die Polizei in Leipzig einschreiten müssen, aber nicht gleich mit Wasserwerfern. Bildrechte: dpa Zum Demonstrationsgeschehen in Leipzig sagte der SPD-Politiker, wenn der Staat Spielregeln aufstelle, aber deren Einhaltung nicht durchsetze, verliere er seine Glaubwürdigkeit. Auch Günther verwahrte sich gegen das von Wöller beschriebene Szenario eines Einsatzes von Wasserwerfern gegen Senioren und Kinder. Er betonte, der Polizei stünden mehr Mittel als dieses zur Verfügung. Die beiden stellvertretenden Regierungschefs sehen die Koalition durch die unterschiedlichen Auffassungen ihrer bisher größten Belastung ausgesetzt.

Opposition weniger zimperlich