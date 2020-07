Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen in einer Studie herausfinden, wie mit dem Corona-Virus bei Großveranstaltungen umzugehen ist. Am 22. August soll in der Leipziger Arena ein Tim-Bendzko-Konzert vor 4.000 Zuschauern simuliert werden. Die gesunden Probanden im Alter von 18 bis 50 Jahren sollen sich einem Experiment unterziehen, teilte das sächsische Sozialministerium mit. Ziel der länderübergreifenden Studie namens "Restart 19" sei, das Risiko für die Entstehung eines Ausbruchs mit Covid-19 durch Großveranstaltungen in Hallen berechnen zu können.