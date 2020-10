Großveranstaltungen sind in der Corona-Pandemie unter bestimmten Auflagen möglich. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Corona-Experiments "Restart-19" in der Arena Leipzig, die am Donnerstag ihre Ergebnisse präsentiert haben. Wichtig seien vor allem eine gute Belüftung, eine Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln. Zudem müssten die Gäste während eines Konzertes auf ihren Plätzen sitzen bleiben.