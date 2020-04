In den Leipziger Helios-Kliniken beginnen ab Donnerstag neue Tarifverhandlungen für die rund 1.900 Beschäftigten im nichtärztlichen Dienst. Wie Verdi und die Helios-Kliniken mitteilten, finden die Verhandlungsrunden für das Park-Klinikum und das Herzzentrum Leipzig unter "außergewöhnlichen Rahmenbedingungen" mitten in der Corona-Pandemie statt.

Am 30. April finde der Verhandlungsauftakt zum neuen Manteltarifvertrag mit den Schwerpunkten Urlaub und Arbeitszeit für das Park-Klinikum Leipzig statt, so Möslein. Am 7. Mai dieses Jahres beginne in einer weiteren Videokonferenz die Verhandlung über neue Entgelte und einen neuen Manteltarifvertrag für das Herzzentrum. Laut Helios-Sprecher Möslein hat zunächst Verdi das Wort: