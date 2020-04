Der Bedarf, den wir bislang decken konnten, liegt unter fünf Prozent. Doch: Wenn man sich mal die letzte Woche anguckt, was wir an Ware geliefert bekommen haben, im Vergleich zu den drei Wochen davor, so ist doch ein Trend erkennbar, dass es besser wird, dass mehr Ware kommt und vor allem auch kontinuierlicher.

Sowohl der Pflegerat als auch die Träger der Einrichtungen wie der Arbeiter Samariter Bund wissen, dass die Landesregierung - wie alle - mit der Materialknappheit kämpfen. Die bestellte Ausrüstung kam bislang in unberechenbarer Menge an. An einem Tag wurde sogar nur ein einziger Karton geliefert.

Der große Schlag ist noch nicht gelungen. Es ist noch kein Material in so einer Größenordnung angekommen, dass die Heime aufatmen können. Wir sprechen jetzt davon, dass wir eine 14-Tage-Reserve anlegen für Sachsen. Das reicht bei weitem nicht aus, wenn Sie ein Ausbruchsgeschehen haben in einem Heim mit 100 Bewohnern. Und dann die Pflegekräften in den isolierten Bereichen schützen müssen, dann brauchen Sie eine ganze Menge an Schutzausrüstung. Und die ist in dem Umfang noch nicht da.

Um den dringenden Bedarf zu decken und in Zukunft unabhängiger agieren zu können, treibt man deshalb die Produktion in Sachsen an. "Die OP-Masken stammen ausschließlich aus sächsischer Produktion. Wir prüfen derzeit, wie man die Produktion in Sachsen aufbauen und verstärken kann, so dass man perspektivisch unabhängig von Lieferungen aus China sein kann", so Naumann.



Bis Herbst könnten die begehrten medizinischen Schutzmasken nach seiner Einschätzung auch im Freistaat produziert werden. Bislang lieferten acht sächsische Textil- und Modeunternehmen Mund-Nase-Schutzmasken an das Zentrallager in Leipzig. Die Masken sind jedoch nicht für den medizinischen Einsatz geeignet.