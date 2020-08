Eine Woche vor dem Ende der Sommerferien sind am Wochenende zahlreiche Mallorca-Urlauber am Flughafen Leipzig/Halle angekommen. Da die spanische Insel am Freitag zum Corona-Risikogebiet erklärt wurde, mussten die Rückkehrer am Sonnabend zum Test. Die meisten der Reisenden ließen sich direkt am Flughafen testen. Das sorgte für lange Warteschlangen an der Teststation und einigen Unmut.