Die Corona-Teststation am Flughafen Leipzig/Halle bleibt vorerst in Betrieb. Wie Julia Leditzky von der Kassenärztlichen Vereinigung MDR SACHSEN mitteilte, ist das der aktuellen Situation und der unklaren Entwicklung der Pandemie geschuldet. Ursprünglich war geplant, das Testcenter Ende Oktober zu schließen.

"Der Betrieb der Teststation am Flughafen bleibt auf unbestimmte Zeit täglich von 16 bis 20 Uhr", erklärte Leditzky. "Mit dem Ende der Sommerferien und damit der Hauptreisezeit besteht entsprechend geringerer Flugverkehr. Daher wurden die Öffnungszeiten angepasst", so Leditzky weiter. Die Teststation richtet sich an Reisende aus Risikogebieten. Leditzky weißt darauf hin, dass sich Reisende mit Symptomen im ersten Schritt an ihre Hausarztpraxis wenden sollten. Nach Rücksprache können sie sich dann in der Sprechstunde vorstellen. Bei Personen, die corona-spezifische Symptome haben, übernimmt die Krankenkasse die Kosten, symptomfreie Personen müssen den Test selber bezahlen. Seit Anfang August wurden am Flughafen Leipzig/Halle rund 28.000 Tests durchgeführt. 156 Reisende wurden positiv getestet.