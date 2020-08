An den sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben sich bisher rund 2.800 Urlaubsrückkehrer auf eine Corona-Infektion testen lassen. In Leipzig waren es 1.481, in Dresden 1.345. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen am Freitag auf Anfrage mitteilte, wurden davon lediglich elf Reisende positiv getestet. Am Sonnabend beginnt die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Wie groß der Ansturm in Sachsen dann sein wird, ist zurzeit unklar. Momentan gibt es keine direkten Verbindungen zwischen Risikogebieten und Flughäfen in Sachsen.