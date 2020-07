Für Reiserückkehrer aus Corona-Krisengebieten soll es Coronatests an den Flüghäfen in Leipzig und Dresden geben.

Die Stadt Halle will mit Leipzig gemeinsam an einer Corona-Anlaufstelle für Reiserückkehrer am Flughafen Leipzig-Halle beteiligen. Darauf haben sich der hallesche Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) und sein Leipziger Kollege Burkhard Jung (SPD) geeinigt. Die Anlaufstelle für freiwillige Abstriche ist am Flughafen Leipzig-Halle geplant. Weitere Betreiber sind der Saalekreis und der Landkreis Nordsachsen. Sachsen hatte am Dienstag eine Initiative für Coronateststationen an allen sächsischen Flughäfen angekündigt.