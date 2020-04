In Leipzig sind zwei Menschen an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben. Die 86 und 73 Jahre alten Männer seien mit zum Teil schweren Vorerkrankungen zur Behandlung ins Klinikum gekommen, teilte das behandelnde Klinikum St. Georg am Freitag mit. "Unsere Teams in der Infektiologie und auf der Intensivstation haben alles gegeben, leider waren die körpereigenen Abwehrsysteme der Männer nicht stark genug, um gegen die Krankheit zu bestehen", sagte Geschäftsführerin Iris Minde.