Studierende, die sich in Leipzig befinden, sollten ihre Mobilität auf das Nötigste beschränken und auch ansonsten den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsbehörden folgen. Über den genauen Termin für einen Start der Präsenzveranstaltungen werde es spätestens am kommenden Montag eine Abstimmung in der Landesrektorenkonferenz geben. "Wichtig ist uns aber die Botschaft, dass die Universität nicht schließt. Wir werden weiter forschen und lehren. Für die Lehre wollen wir digitale Formate umsetzen, wo immer das möglich ist", erklärt Schücking weiter.



Informationen dazu werde man den Studierenden in den kommenden Wochen zukommen lassen. Das werde ein wichtiges Thema für den an der Universität gebildeten Krisenstab sein. "Laut unserer Grundordnung ist der Senat der Universität zuständig für Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Angelegenheiten der Lehre, Forschung oder Kunst, soweit diese nicht nur eine Fakultät betreffen", ergänzt Beate Schücking. Der Senat tagt am kommenden Dienstag und wird sich ausgiebig mit der Problematik befassen.