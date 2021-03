Die Leipziger Wissenschaftler konnten nach eigenen Angaben mit ihren neuen Modellen für jeden einzelnen Quadratmeter in einem Raum das Infektionsrisiko konkret abschätzen. Damit ließe sich in Zukunft nicht nur die Lehre in Schulen und Unis wieder mit mehr Präsenz gestalten, sondern etwa auch in Kinos und bei Konzerten – und das würde eventuell auch eine Rückkehr in den Alltag etwas schneller ermöglichen, hoffen die Forscher.