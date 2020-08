Wissenschaftler in Leipzig haben einen Corona-Antikörpertest auf den Markt gebracht. Nach Angaben der Pharmafirma Adversis Pharma ist er unter dem Namen "AProof" ab Dienstag in Apotheken verfügbar. Bei dem Test handelt es sich um ein gemeinsames Forschungsprojekt des Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrums (BBZ) der Universität Leipzig und der Firma Adversis Pharma in der BioCity. Es sei der erste in Sachsen entwickelte Corona-Antikörpertest, hieß es.