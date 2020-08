Stefan Moritz von der Universitätsmedizin Halle leitet die Corona-Studie. Er hält in seiner linken Hand einen Tracker, den die Studienteilnehmer am Sonnabend tragen werden. Bildrechte: Universitätsmedizin Halle/S.

Mehrere MDR-Nutzer hatten sich darüber beklagt, dass sie trotz ihres Interesses für das Konzert am 22. August bei der Anmeldung nicht über erste Registrierungsfragen hinausgekommen waren. Für die Registrierung mussten sie auch persönliche Daten wie Größe, Gewicht und Vorerkrankungen eingeben. Dazu heißt es im Studiendesign, dass für die Untersuchung nur gesunde, nicht vorerkrankte Menschen, keine Älteren oder Schwangere zugelassen seien. Auch dürften sich Teilnehmer zuvor nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben.



MDR SACHSEN hat auf seine Nachfragen zur Kritik an den Auswahlkriterien noch keine Antwort der Organisatoren in Halle erhalten.