"Coronaviren sind uns schon lange bekannt", erklärt Lübbert. In Deutschland würden zehn bis 15 Prozent der Erkältungskrankheiten durch diese Viren verursacht. Atemschutzmasken wie sie zum Beispiel bei Operationen benutzt werden, seien vernünftige Schutzmaßnahmen, hätten aber in Deutschland derzeit wenig Sinn. "Das sind momentan die Sorgen der Menschen in China", gibt Lübbert zu bedenken. Im Falle eines Ausbruchs könne der Atemschutz das Infektionsrisiko jedoch erheblich senken, fügt Liebert hinzu. Auch einmal mehr Hände waschen sowie nicht in die Handflächen, sondern in die Armbeuge husten, könne helfen. Und auch das Flugticket nach China würde Liebert nicht stornieren. "Direkt nach Wuhan würde ich nicht fliegen. Ansonsten sehe ich derzeit keine sonderlichen Risiken."