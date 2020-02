Das Leipziger Klinikum St. Georg ist jetzt in der Lage, mittels eines Tests das neuartige Coronavirus nachzuweisen. Wie das Krankenhaus am Dienstag mitteilte, erfolgen die Prüfungen zweimal täglich anhand von Rachenabstrichen. Angewandt werde die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion PCR - eine Methode, die den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO entspricht. Sie ist für den sogenannten "Virusdirektnachweis" geeignet und bietet einen unmittelbaren Befund. Verdachtsfälle können in der Region zudem auch in der Uniklinik Leipzig untersucht werden. In Sonderfällen liegt innerhalb von drei Stunden ein Ergebnis vor.

"Nur durch das zusätzliche Engagement unserer Mitarbeiter der Mikrobiologie und die am Immun-Defekt-Centrum Leipzig zur Verfügung stehenden Ressourcen konnten wir unser Ziel so schnell erreichen", freut sich Dr. Stephan Borte, Leiter des Medizinischen Zentrallabors. Denn der Test, der in Anlehnung an das Referenzlabor der Charité in Berlin entwickelt wurde, steht eine Woche eher zur Verfügung als geplant. "In der kommenden Woche etablieren wir eine von der Routine unabhängige zweite Testmethode, sodass wir jederzeit die Versorgungssicherheit sicherstellen können", so Borte weiter.