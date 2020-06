Die Verbraucher würden bislang zu wenig über die Funktionsweise der App wissen, erklärte Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen beim Start der App am Dienstag in Leipzig. Dadurch würden oftmals falsche Vorstellung herrschen.

Um die Menschen besser über die Tracing-App zu informieren, bieten die Verbraucherschützer in den nächsten Tagen auf den unterschiedlichsten Wegen Informationen an. Einmal per Telefon-Hotline am Donnerstag, 18. Juni von 12 bis 16 Uhr unter 0341 - 696 2992 und am 25. Juni ist ab 18 Uhr ein Online-Talk geplant, mit Vertretern des Verbraucherschutzes, Politik und Wissenschaft.