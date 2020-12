Trotz der derzeit geltenden Corona-Einschränkungen hält das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg an seinem traditionellen Heiligabend fest. Die Einrichtung betreut unheilbar kranke Kinder. Dazu gehöre auch die Möglichkeit für Kinder, gemeinsam mit ihren Familien ein gemeinsames Weihnachtsfest zu feiern, sagt Ulrike Herkner, Geschäftsführerin des Fördervereins. Das sei in diesem Jahr schwierig, aber nicht unmöglich: "Das funktioniert nur mit viel Aufwand. Die Abstandsregeln einzuhalten, erfordert ein ausgeklügeltes System, welche Familie sich in welchen Bereichen gefahrlos aufhalten kann."