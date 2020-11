Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat auch in Leipzig einen neuen Höchststand erreicht. Insgesamt sind 256 Menschen in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet worden. Gerechnet auf 100.000 Bewohner wurden allerdings nur 43 Neuinfektionen gemeldet. Damit wird Leipzig weiterhin nicht als Risikogebiet eingestuft und liegt deutlich unter dem Wert des Landkreises, der aktuell bei 94 liegt. Im Vergleich zu den anderen Regionen in Sachsen ist Leipzig also offenbar weiterhin weniger betroffen von der Pandemie. Dafür gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Die Arbeit des Gesundheitsamtes spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle.