In einer Erstaufnahmeeinrichtung im Schkeuditzer Stadtteil Dölzig werden am heutigen Montag alle 230 Bewohner und sämtliche Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet. Die Testergebnisse sollen ab Dienstag vorliegen, teilte die Landesdirektion mit. Am Freitag war ein Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Für alle Mitarbeiter wurde daraufhin häusliche Quarantäne angeordnet. Die Bewohner dürfen das Heim vorerst nicht verlassen.