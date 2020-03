Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein trafen sich die Kostümliebhaber in farbenfrohen Gewändern in Leipzig. Teilnehmer hatten teils schrille Perücken und furchterregende Masken an und verwandelten sich so in ihre Lieblingsfiguren. Am Sonntag soll das bunte Schauspiel, das an das jährliche Wave-Gotik-Treffen erinnert, noch einmal stattfinden.