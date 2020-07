Unter dem Titel "Zurück zur Kultur" ist in der Nacht zu Sonnabend eine Crowdfunding-Aktion zur Rettung der Leipziger Moritzbastei zu Ende gegangen. Laut der Online-Plattform startnext.com wurde das Ziel von 30.00 Euro übertroffen. Demnach spendeten 540 Unterstützer über 32.000 Euro. Mit dem Geld will das Veranstaltungszentrum in der Leipziger Innenstadt einen kulturellen Open-Air-Sommer auf die Beine stellen.