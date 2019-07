Bildrechte: Diana Freydank

Die CSD-Bewegung feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Ein halbes Jahrhundert ist es jetzt her, dass sich etwa 4.000 Menschen in New York beim Stonewall-Aufstand gegen Polizeigewalt und Diskriminierung wehrten. Die Leipziger CSD-Organisatoren sprechen von einem Erweckungsmoment für Emanzipation und Gleichberechtigung. Aus Angst sei Mut, aus Versteck sei Stolz geworden.

Es geht um mehr

1992 wurde der CSD das erste Mal in Leipzig gefeiert. Nun, zum 50. Jahrestag von Stonewall, erhoffen sich die Veranstalter, wie auch im vergangenen Jahr, wieder Tausende Gleichgesinnte, die sich in der Stadt einfinden. Dabei geht es nicht mehr nur um Lesben und Schwule. Der CSD fordert beispielsweise, dass unnötige oder ungewollte medizinische Eingriffe an intergeschlechtlichen Kindern verboten werden oder auch, dass Medizin und Pflege sich den Bedürfnissen von Menschen jedweder geschlechtlichen Ausprägung oder Orientierung öffnet. Darüber hinaus thematisiert der CSD in diesem Jahr auch die Landtagswahlen in Sachsen und ruft auf, zur Wahl zu gehen.

Lasst Alkohol und Haustiere daheim