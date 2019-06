Juso-Chef Kevin Kühnert diskutiert in Leipzig

Kevein Voitel ist in keiner Partei organisiert, dennoch interessiert er sich für Politik. In den Kupfersaal kam er, weil er mehr über den Zustand der SPD erfahren wollte. "Viele in der Führungsriege der SPD sind für mich nicht mehr so vertrauenswürdig. Ich will mir auch von Kevin Kühnert ein Bild machen, ob er für manche Belange in Frage kommt. Dass sich junge Menschen zum Beispiel bei Fridays For Future engagieren, finde ich sehr wichtig. Man merkt ja auch, dass es denen da oben nicht so gefällt, dass die Jungen aktiv werden. Die poltern rum, dass man sich engagieren soll, macht man das, ist es auch wieder nicht recht." Bildrechte: MDR/Barbara Brähler