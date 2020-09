Die Hotel- und Gaststättenbranche blickt mit Sorgen auf die kommende Monate im Herbst und Winter. Weihnachts- und Betriebsfeiern seien in Sachsen zwar wieder möglich, würden aber höchstens sehr kurzfristig gebucht, sagte der Präsident des sächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Axel Hüpkes, am Dienstag in Leipzig. Nach wie vor fehlten Geschäftsreisende. Man habe Angst vor dem Herbst.

Klein forderte zudem Unterstützung durch die Sächsische Landesregierung. Im Haushalt müssten in den nächsten drei Jahren jeweils 10 Millionen Euro für das Tourismusmarketing eingeplant werden. In diesem Sommer habe sich gezeigt, dass Werbung in anderen Bundesländern wirke. Die Ferienregionen in Sachsen seien gut gebucht gewesen, so Klein.