Gegen einen inzwischen namentlich bekannten Polizisten werde zudem wegen Körperverletzung im Amt ermittelt. Der Beamte ist in einem Video zu sehen, wie er einem am Boden liegenden Mann einen Schlag verpasst. Ein Foto-Reporter hatte außerdem berichtet, von der Polizei bei seiner Arbeit behindert worden zu sein. In dem Fall werde wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt, allerdings gegen Unbekannt.