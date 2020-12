In Leipzig läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Hintergrund ist eine angemeldete Demonstration unter dem Motto "Kampf den FaschistInnen in Uniform – Autonome Kiezdemo". Nach Reporterangaben hatten sich etwa 150 Menschen auf der Straße und am Herderpark versammelt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Stadtteil unterwegs, in Nebenstraßen wurden Wasserwerfer vorgefahren. Ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil, berichteten Anwohner MDR SACHSEN. Die Situation wurde von Demo-Teilnehmenden in sozialen Netzwerken als "angespannt" und "unübersichtlich" beschrieben.