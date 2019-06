02.06.2019 | 11:05 Uhr Bündnis aus Schülern, Studenten und Auszubildenden demonstriert in Leipzig

Am Sonnabend demonstrierten rund 500 junge Menschen in Leipzig für eine solidarische Gesellschaft. Unter dem Motto "Fight For Your Future" zogen sie vom Lene-Voigt-Park durch die Innenstadt.