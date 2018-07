Streikende von Halberg Guss demonstrieren in Leipzig

Mehrere hundert Beschäftigte des Autoteileherstellers Halberg Guss in Leipzig gingen gegen die Schließung ihres Werks in Leipzig auf die Straße.

Mehrere hundert Beschäftigte des Autoteileherstellers Halberg Guss in Leipzig gingen gegen die Schließung ihres Werks in Leipzig auf die Straße. Bildrechte: MDR/Moritz Arand

Am Dienstag haben die Beschäftigten von Halberg Guss in Leipzig für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Am 28. Streiktag zogen rund 200 Mitarbeiter durch die Stadteile Plagwitz und Leutzsch. Wie Polizei mitteilte, kam es durch die Demonstration zu Verkehrseinschränkungen. Seit vier Wochen bestreiken die Arbeiter des Autoteileherstellers den Betrieb. Der neue Eigentümer will das Werk 2019 schließen.